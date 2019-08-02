الخرطوم 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إدانة السودان بشدة الاعتداءات الإرهابية التي وقعت اليوم، على مراكز أمنية في عدن والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.وأبرزت الصحف تصريح القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج، وجود تطابق في الرؤى بين التحالف والمجلس العسكري الانتقالي حول الوثيقة الدستورية.وسلطت الضوء على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، أن مصر تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدماً بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقاً للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.ونشرت إعلان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس، أن المنظمة ستحقق في هجمات استهدفت منشآت تدعمها في شمال غرب سوريا، بعد يومين من مطالبة ثلثي أعضاء مجلس الأمن بفتح التحقيق.وأشارت إلى أن معارك بين قوة إقليمية وعناصر إرهابية أسفرت عن مقتل العشرات في شمال شرق نيجيريا، وفقا لما قالته مصادر أمنية أمس.// انتهى //09:55ت م0015