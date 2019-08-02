عمّان 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، اتفاق الأردن وفلسطين على عدد من الآليات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة التجارية منها، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض انسياب السلع في الاتجاهين.وتابعت الإعلان عن اتفاق مشروط لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب في سورية ، شريطة تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع المعارضة بحدود 20 كيلومترا بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب ، وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.وسلطت الضوء على مقتل 49 من الجيش والأمن في اليمن ، نتيجة هجومين إرهابيين هزا عدن (جنوب اليمن) شنهما المتمردون الحوثيون.وتطرقت إلى مباحثات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره الصيني وانغ يي ، والتي تناولت سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما قضية شبه الجزيرة الكورية.// انتهى //10:06ت م0016