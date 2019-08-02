طرابلس 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية ، موضحة تجدد الاشتباكات في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس.وأشارت إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبيي أحمد معيتيق، مع ، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو قريمالدي، وتم بحث الملفات المتعلقة بالتعاون بين البلدين في عدد من المجالات لاسيما الاقتصادي والأمني وملف الهجرة غير الشرعية.وتطرقت إلى إعلان وزارة الداخلية بأن الوزير فتحى باشا لاغا أصدر قرارًا بإغلاق 3 مراكز إيواء للمهاجرين ، في مدن مصراتة وتاجوراء والخمس.// انتهى //10:30ت م0018