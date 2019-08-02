بيروت01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بانسداد افق حل قضية حادثة قبرشمون على الرغم من المساعي المكثفة التي أجراها رئيس الوزراء سعد الحريري مما يعني أن لا موعد محدد لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء وبالتالي تعطيل العمل الحكومي إلى أجل غير مسمى.وتحدثت عن إصابة 3 جنود للاحتلال الإسرائيلي أمس خلال عملية قام بها شاب فلسطيني بعد ان اجتاز حدود قطاع غزة الى اسرائيل ليلا واطلق النار على العسكريين ما ادى الى اصابتهم بجرزح مختلفة واستشهاده.وأشارت إلى مقتل 4 متظاهرين سودانيين أمس بالرصاص خلال مسيرة في أم درمان قرب الخرطوم في حين بدأ المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاج جلسة تفاوض مساء لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية.وأخبرت عن إعلان النظام السوري أمس موافقته على هدنة في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا شرط تطبيق الاتفاق الروسي التركي القاضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيطها.ولفتت إلى تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنير أمس أن القاهرة تدعم كل الجهود الرامية للتوصل الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.وأوردت صحف لبنان تأكيد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أمس أن الخطط العسكرية لبلاده تأخذ في الحسبان قواعد الدفاع الصاروخي الأميركية في بولندا ورومانيا ومخازن رؤوسها الحربية في أوروبا.// انتهى //10:44ت م0021