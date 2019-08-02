القاهرة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقائه أمس مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، دعم مصر للجهود الرامية للدفع قدمًا بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.وأشارت إلى اختتام جلسة المباحثات المصرية الإثيوبية أمس في أديس أبابا، والتي تناولت العلاقات الثنائية، والتعاون في مجالات المياه، فضلاً عن مواصلة التشاور حول مفاوضات سد النهضة لإنهاء النقاط العالقة، سعيًا للوصول إلى اتفاق نهائي.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة الانتباه إلى استشهاد فلسطيني في قطاع غزة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع إطلاق قذيفتين إسرائيليتين على المنطقة الحدودية شرق بلدة خزاعة بمحافظة خان يونس.وتحدثت صحف الجمعة عن إحباط وزارة الداخلية التونسية أمس مخطط إرهابي كان سيستهدف مطار قرطاج الدولي ووحدات أمنية وعسكرية وقطاعات حيوية في البلاد.وتابعت تنصيب محمد ولد الغزواني رئيسًا للجمهورية الإسلامية الموريتانية خلفًا لمحمد ولد عبدالعزيز، في احتفال رسمي بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مقتل 6 من قوات الأمن العراقي في هجومين لتنظيم داعش الإرهابي شمال العاصمة بغداد.// انتهى //10:46ت م0022