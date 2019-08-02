لندن 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واستراجع سعر أوقية الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 % إلى 1433.63 دولاراً أمريكياً فيما صعد في العقود الأمريكية الآجلة اليوم بنسبة واحد بالمائة إلى 1446.10 دولاراً أمريكياً وذلك على خلفية تصريح لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، قال فيه إنه سيفرض رسوم إضافية نسبتها عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولاراً أمريكياً بدءا من الشهر القادم.وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى صعد سعر أوقية البلاديوم اليوم بنسبة 1.2 % إلى 1441.36 دولاراً أمريكياً والبلاتين بنسبة 0.5 % إلى 853.01 دولاراً أمريكياً فيما انخفض سعر أوقية الفضة بنسبة 0.8 % إلى 16.19 دولاراً أمريكياً.// انتهى //10:52ت م0023