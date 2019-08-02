عمّان 1 ذو الحجة 1440هـ 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسثمّن عضو مجلس النواب الأردني النائب حابس الفايز، الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في خدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام.وعبر الفايز عن شكره وتقديره للمملكة قيادة وشعبًا؛ نظير الخدمات والتسهيلات التي تقدم لضيوف الرحمن لتمكينهم من أداء فريضة الحج على أكمل وجه.وأشاد بجهود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي، ومنسوبي السفارة، لجهودهم في توثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين.// انتهى //11:26ت م0024