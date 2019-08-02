إسلام آباد 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم فشل أحزاب المعارضة في سحب الثقة عن رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني وتعيين رئيس جديد من جانب المعارضة.واهتمت بتجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على أداء دور الوساطة بين باكستان والهند لحل القضية الكشميرية.وتابعت زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام الأفغانية زلماي خليل زاد إلى باكستان لبحث ترتيبات الاجتماع المقبل بين الجانب الأمريكي وحركة طالبان مع المسئولين الباكستانيين.وتطرقت إلى إعلان باكستان أمس عن استعدادها على منح الهند حق الوصول القنصلي إلى "كولبوشن ياديف" الجاسوس الهندي المحكوم عليه بالإعدام في باكستان بتهمة التجسس وتنفيذ الأعمال الإرهابية داخل الأراضي الباكستانية.وتناقلت في الشأن الإقليمي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد عزم بلاده على الخروج من أفغانستان بأسرع ما يمكن.وأشارت إلى نجاح القوات الخاصة الأفغانية في تدمير ثلاثة مصانع منتجة للسترات الانتحارية في مقاطعة باكتيكا شرق أفغانستان.وعرجت إلى تجديد باكستان والصين العزم على مواصلة العمل على مشروع الممر الاقتصادي المشترك في أسرع وقت ممكن لتشغيل هذا المشروع الواعد بشكل يخدم مصالح البلدين ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية في المنطقة بأسرها.// انتهى //11:32ت م0025