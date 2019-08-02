رام الله 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد الشاب هاني أبو صلاح، من محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.وتناولت تأكيدات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أهمية وضرورة التزام جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما قررتها القمة العربية التي انعقدت في بيروت عام 2002، وتوقف كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.وسلطت الضوء على مطالبة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإدراج إسرائيل على "القائمة السوداء" في ملحق التقرير السنوي الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة.وتابعت تأكيدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.وتحدثت صحف فلسطين عن إعلان دمشق موافقتها على هدنة في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا شرط تطبيق الاتفاق الروسي التركي القاضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيطها.// انتهى //11:49ت م0027