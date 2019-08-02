نجران 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واستفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران عبدالله بن علي النجراني، أمس المركز التوجيهي بمدينة الحجاج بمركز الوديعة،للإشراف على الخدمات الإرشادية والتوعوية التي يقدمها المركز، وآليات تفويج حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر منفذ الوديعة.وحث النجراني، العاملين في المركز على مضاعفة الجهود والتعامل مع ضيوف الرحمن وفق الصورة الحسنة للمملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام والأماكن المقدسة،وتوفير جميع احتياجاتهم في طريق رحلتهم لقضاء مناسكهم بكل سكينة ويسر، مثمناً متابعة واهتمام صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران،وسمو نائبه ،وتوجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رئيس اللجنة العليا للحج بالرئاسة العامة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند،لتوفير ما من شأنه خدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر منفذ الوديعة ,والارتقاء بالعمل الميداني من خلال الدعم بالكوادر الوطنية المؤهلة للمشاركة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين لهذا العام.// انتهى //12:40ت م0033