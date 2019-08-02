الرباط 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بمضامين الخطاب الذي وجهه العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى الأمة بمناسبة ذكرى اعتلاءه العرش، خاصة ما يتعلق برفع التحديات والإكراهات التي يواجهها المغرب، واستكمال مسيرة الإصلاح الشامل.مغاربيا، تابعت تطورات المشهد السياسي في تونس، بعد الاعلان عن موعد اجراء الانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل، وبدء السباق الانتخابي بين الأحزاب السياسية.وتحدثت الصحف، عن مخلفات الهجمات الدامية التي شنها المتمردون الحوثيون ،على مراكز امنية في مدينة عدن،والتي خلفت مقتل واصابة العشرات بينهم عناصر أمنية.وتطرقت إلى المظاهرات والمسيرات التي شهدتها مدينة الابيض وسط السودان، للتنديد بمقتل ستة متظاهرين بالرصاص، بينهم طلاب خلال مسيرة الاثنين الماضي.كما تناولت الصحف الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واوردت خبر استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين في اشتباك مسلح على الحدود بين اسرائيل و قطاع غزة.دوليا اهتمت الصحف بالمباحثات التي أجراها المبعوثان النوويان الكوري الجنوبي والأمريكي، في تايلاند لمناقشة التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، وجهود استئناف المفاوضات النووية معها.// انتهى //12:57ت م0034