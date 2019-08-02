الرياض 1 ذو الحجة 1440هـ الموافق 2 أغسطس 2019م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخصين ملثمين بالاعتداء على عمال محطةٍ للوقود بحي السويدي غرب العاصمة الرياض وسلب ما بحوزتهم من إيراداتٍ مالية نقدية تحت تهديد السلاح الأبيض "ساطور"، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال - بفضلٍ من الله - عن كشف هوية الجناة والقبض عليهم، ثلاثة مواطنين، بالعقد الثاني من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اتضح تورطهم بارتكاب (3) ثلاث جرائم سلب أخرى بأسلوب مماثل، حيث جرى إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم.وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.// للصحف // // انتهى //13:21ت م0035