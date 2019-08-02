لندن 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسارتفعت أسعار النفط نحو بنسبة 2% اليوم، لتتعافى بعد تكبدها أكبر خسائرها في سنوات مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزيدا من الرسوم على الواردات الصينية.ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة نحو ثمانية بالمئة مسجلا أسوأ أداء يومي في أكثر من أربع سنوات.وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، ارتفعت عقود برنت 1.21 دولار أو اثنين بالمئة إلى 61.71 دولار للبرميل، بينما زادت عقود الخام الأمريكي 87 سنتا أو 1.6 %إلى 54.82 دولار للبرميل.// انتهى //13:35ت م0038