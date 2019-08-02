إسلام آباد 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التزام بلاده بمواصلة الجهود التي تبذلها مع الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الأطراف المعنية بالملف الأفغاني لتسهيل عملية السلام في أفغانستان.صرح بذلك خلال لقاءه الليلة الماضية في مكتبه بإسلام آباد المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد الذي يزور باكستان حالياً.وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء في إسلام آباد اليوم أن عمران خان أكد كذلك بأن الاستقرار والسلام في أفغانستان يصب في مصلحة باكستان والمنطقة بأسرها.وأعرب خان عن ارتياحه لتطور الإجماع والاهتمام الدولي لدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار بأفغانستان على المدى الطويل، مشيراً إلى ضرورة عقد مفاوضات شاملة بين الأفغان لوضع خريطة طريق لمستقبل أفغانستان.// انتهى //13:50ت م0039