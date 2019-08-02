الخرطوم 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر بالخرطوم أمس فوجاً من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من السودان.وأوضح بن جعفر في كلمة أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- تسخر كامل امكانيتها لخدمة ضيوف خادم الحرمين ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وَفْق منظومة متكاملة من الخِدْمات النوعية.من جهتهم أعرب الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ داعين الله أن يحفظ المملكة من كل مكروه.//انتهى//14:13ت م0043