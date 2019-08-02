رام الله 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل العاجل والملموس لوقف جرائم سلطات الاحتلال وسياساتها التعسفية والمتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم الأساسية التي كفلتها القوانين والأنظمة الدولية.وأكد عريقات خلال لقاء عدد من سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى فلسطين، أن القيادة الفلسطينية تبذل الجهود الحثيثة من أجل محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق شعبنا المشروعة وفي مقدمتها قضية الأسرى.وبين عريقات خلال اللقاء أبرز الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ومصلحة سجونها بحق الأسرى الفلسطينيين كالتعذيب والمعاملة المسيئة والإهمال الطبي وغيرها.// انتهى //14:33ت م0047