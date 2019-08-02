مكة المكرمة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسبدأ أفراد الكشافة المُشاركين في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عملية مسح مشعري منى وعرفات، بهدف جمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات, والتعرف على المعالم، حتى يتمكن الكشافة فيما بعد من القيام بعملية إرشاد التائهين.وأفاد قائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي، خلال حضوره عملية الانطلاقة مع شروق شمس اليوم الجمعة من معسكر منى الوادي الكشفي الفرعي أن عملية المسح تمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى "الإعداد والتجهيز", حيث يتم فيها تجهيز الخطة، ووضع برنامج المسح للوحدات على المناطق لمشعري منى وعرفات، لكي تتمكن وحدات الكشافة من مسح مربعات الأراضي في المشاعر على فترتين صباحية ومسائية, وتجهيز ملفات الوحدات والأخصائيين ومراجعة الخرائطوالشرائح مع الواقع الميداني وتعديلها حسب ما يطرأ من إحداثيات جديدة.والمرحلة الثانية "المسح" حيث تقوم الوحدات المشاركة في معسكرات الخدمة العامة بعملية المسح لمشعري منى وعرفات، وتوثيق المعلومات في كراسة المسح على فترتين صباحية ومسائية، ومن ثم تقيّم هذه البيانات وتطابق مع بيانات المؤسسات الحكومية ومؤسسات الطوافة.أما المرحلة الثالثة فيتم فيها إصدار الدليل الإرشادي والخرائط العامة والشرائح بعد التأكد والمراجعة ، مُشيراً أن عملية مسح المشاعر تتم على فترتين صباحية ومسائية وتستمر حتى نهاية اليوم السابع من هذا الشهر.// انتهى //15:28ت م0060