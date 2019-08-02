باماكو 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي خالد بن مبروك الخالد، بمقر سفارة المملكة في مالي أمس، ضيوف خادم الحرمين الشريفين لموسم حج هذا العام 1440هـ.وأكد السفير الخالد بهذه المناسبة حرص المملكة العربية السعودية في كل عام على توفير المزيد من التسهيلات والتقنيات التي تسهم في تحقيق الراحة لضيوف الرحمن من مختلف بقاع العالم،من جهتهم، ثمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين هذه الاستضافة الكريمة، رافعين اسمى عبارات التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ سائلين ـ الله عز وجل ـ أن يحفظ المملكة حكومة وشعبًا، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.وفي نهاية اللقاء، قدم سفير خادم الحرمين الشريفين، الهدايا وتذاكر السفر للضيوف، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، وأن يعودوا إلى وطنهم سالمين.// انتهى //15:33ت م0062