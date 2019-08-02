الأحساء 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واساختتمت لجنة التراث والفنون الشعبية بجمعية الثقافة والفنون بمحافظة الأحساء أمس، فعاليات برنامج "حرفة باليد"، خلال مدة إقامته التي استمرت خمسة أيام، وذلك بدار نوره الموسى للثقافة والفنون المبدعة بمقر الجمعية بالهفوف.وتضمنت الفعاليات مجموعة من الورش التراثية والحرفية شملت ورش النجارة والمجسمات التراثية، وخياطة الملابس الشعبية، وتشكيل وصناعة الفخار، وتحنيط الحيوانات، وحياكة البشوت (للشباب)، وزخرفة الأقمشة بتقنية الطباعة.ونوه مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء بما قدمه مدربي ومنظمي الورشة من جهود استفاد منها المشاركين بواقع ٢٠ ساعة تدريب، مثمنًا للداعمين لها حرصهم وثقتهم بما تقدمه الجمعية من برامج مختلفة ودعمها بكل السبل الممكنة.وفي الختام جرى تكريم المشاركين في البرنامج وتوزيع شهادات إتمام الورشة عليهم.// انتهى //15:43ت م0066