نيويورك 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واساستقبل معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، المندوب الدائم الجديد لجمهورية قبرص لدى الأمم المتحدة السفير أندرياس مافرويانيس، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية قبرص، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.// انتهى //15:47ت م0067