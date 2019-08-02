اجتماعي / مهرجان البصر يواصل فعالياته
الجمعة 1440/12/1 هـ الموافق 2019/08/02 م واس
البصر 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس
يواصل مهرجان البصر غرب مدينة بريدة فعالياته وبرامجه التي تقدمها اللجنة المنظمة للزوار وسط منظومة من الخدمات التي تقدمها بلدية مركز البصر والجهات الحكومية المشاركة ، وذلك بمنتزه الأمير فيصل بن مشعل بمركز البصر.
ويضم المهرجان فعاليات استهوت الزوار كالفقرات الإنشادية وألعاب الأطفال والمسرح المفتوح ، و مستلزمات الأسرة ، وعروض المسرح ، والجوائز اليومية ، والبحيرة المائية ، والألعاب الكهربائية ، وحديقة الطيور والحيوانات وعروض السرك ، إضافة إلى مشاركة الاسر المنتجة والشباب والفتيات ببيع الأكلات الشعبية و المأكولات السريعة “فود ترك”.
وبين المدير التنفيذي للمهرجان أحمد اليحيى ، أن المهرجان يواصل فعالياته المتنوعة ولمدة 40 يوماً قادمه بعد أن لاقى المهرجان إشادات متنوعة وحضور لافت من قبل الزوار ، لافتاً الانتباه إلى أن اللجنة المنظمة تقدم لزوار المهرجان برامج و مسابقات ترفيهية و ثقافية تستهدف الطفل والأسرة.
وقدم اليحيى شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على دعمه الملموس للمهرجان ، كما قدم شكره لبلدية البصر ، على جهودها المبذولة في تقديم العديد من الخدمات المسانده للزوار .
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