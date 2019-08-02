البصر 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسيواصل مهرجان البصر غرب مدينة بريدة فعالياته وبرامجه التي تقدمها اللجنة المنظمة للزوار وسط منظومة من الخدمات التي تقدمها بلدية مركز البصر والجهات الحكومية المشاركة ، وذلك بمنتزه الأمير فيصل بن مشعل بمركز البصر.ويضم المهرجان فعاليات استهوت الزوار كالفقرات الإنشادية وألعاب الأطفال والمسرح المفتوح ، و مستلزمات الأسرة ، وعروض المسرح ، والجوائز اليومية ، والبحيرة المائية ، والألعاب الكهربائية ، وحديقة الطيور والحيوانات وعروض السرك ، إضافة إلى مشاركة الاسر المنتجة والشباب والفتيات ببيع الأكلات الشعبية و المأكولات السريعة “فود ترك”.وبين المدير التنفيذي للمهرجان أحمد اليحيى ، أن المهرجان يواصل فعالياته المتنوعة ولمدة 40 يوماً قادمه بعد أن لاقى المهرجان إشادات متنوعة وحضور لافت من قبل الزوار ، لافتاً الانتباه إلى أن اللجنة المنظمة تقدم لزوار المهرجان برامج و مسابقات ترفيهية و ثقافية تستهدف الطفل والأسرة.وقدم اليحيى شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على دعمه الملموس للمهرجان ، كما قدم شكره لبلدية البصر ، على جهودها المبذولة في تقديم العديد من الخدمات المسانده للزوار .// انتهى //15:52ت م0070