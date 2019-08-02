رفحاء 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسنفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "حياة" بمحافظة رفحاء اليوم, برنامج "الطاولة الدعوية" لتوزيع المواد الدعوية للجاليات، وذلك بعد صلاة الجمعة في جامع الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمحافظة.وأوضح المكتب أن هذا البرنامج يأتي ضمن مشروع "مشوار دعوة" وهو أحد المشروعات المقدمة التي ينفذها قسم الجاليات، التي يسعى المكتب من خلالها إلى إيصال الرسالة الإسلامية عبر الدعوة المباشرة وزيارة الأماكن العامة وتوزيع الكتيبات والمنشورات المصرح بها، بالإضافة إلى المطويات في المساجد بلغات مختلفة تعرف بالدين الإسلامي الصحيح ونشر مفاهيمه الكاملة الوسطية.// انتهى //16:03ت م0071