رفحاء 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسأودعت جمعية ابن شريم الخيرية بمركز ابن شريم بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, مبلغ 130 ألف في حسابات المستفيدين من خدمات الجمعية.وأوضحت الجمعية أن الإيداع جرى من خلال تغذية بطاقات الصراف الآلي التي تم منحها للمستفيدين مسبقاً ، وذلك امتدادا لمشروعات الجمعية الموسمية والاعتيادية التي تنفذها طوال العام.‏‎من جهته قدم أعضاء مجلس الإدارة شكرهم وتقديرهم للجهات الداعمة ، كما حث رجال الأعمال وأهل الخير والمحسنين لدعم برامجها والتواصل معهم ليكونوا يداً بيد لخدمة المحتاجين.// انتهى //16:03ت م0072