ظهران الجنوب 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسأقامت جمعية اقرأ لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الحرجة, الحفل الختامي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام 1440هـ, بحضور وكيل محافظة الحرجة عوض بن مسعود آل جعدنة ورئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير الشيخ يحيى بن محمد آل فايع ومديري الإدارات الحكومية والجهات الخيرية, وأولياء أمور الطلاب والطالبات.وبُدء الحفل بتلاوة للطالب سعيد عليان آل الشريف, ثم ألقى رئيس الجمعية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل مجلي كلمة فيها أشاد فيها بالدعم الكبير الذي تحظى به جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من الحكومة الرشيدة, بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وأثنى آل مجلي على متابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وما تلقاه الجمعية بشكل خاص والجهات الخيرية بشكل عام. ثم استعرض آل مجلي بعض الإحصائيات, حاثاً الحضور على مساندة الجمعية والوقوف معها.بعد ذلك استمع الحضور لتلاوات مختارة من قبل عدد من طلاب الجمعية, ثم قام وكيل محافظة الحرجة ورئيس جمعية عسير وقاضي المحكمة العامة بالحرجة بتسليم الطلاب والطالبات الفائزين الشهادات والمبالغ النقدية.في ختام الحفل جرى تكريم رعاة الحفل وعدد من الأفراد والجمعيات الداعمة للجمعية.// انتهى //16:49ت م0080