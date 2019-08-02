عرعر 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واساختتمت جامعة الحدود الشمالية أمس, البرنامج الإثرائي الصيفي للموهوبين بالمنطقة، الذي نظمته الجامعة بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وشركة معادن، واستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك على مسرح كلية العلوم بالمدينة الجامعية, بمشاركة 120 موهوباً, برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري, وبحضور وكلاء وعمداء الجامعة وممثلين عن التعليم بالمنطقة وشركة معادن وفريق موهبة.وأوضح معالي مدير الجامعة أنه يرحبون بمزيد من التعاون مع كل من مؤسسة موهبة، وإدارة التعليم العام، وشركة معادن في إنجاح مثل هذه البرامج لتحقيق أهدافها القيمة التي تسهم في بناء جيل واعد يشارك في صنع مستقبل هذا الوطن ، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، موجهاً باستقطاب وتيسير قبول الطبة الموهوبين بالجامعة، لإتاحة الفرصة لهم لتحقيق طموحاتهم واختيار التخصص المناسب لهم عند التحاقهم بالجامعة وبهدف تنمية مواهبهم في مجالات العلوم والإسهام في تنفيذ أفكارهم، وتطوير مهارات وأساليب التفكير المتعددة لديهم وممارستها بشكل علمي وعملي، داعياً الطلبة أن يستمروا في تميزهم وتفوقهم وأن يسعوا إلى تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وخدمة دينهم والمشاركة في صنع مستقبل وطنهم.بعد ذلك تفقد الشهري المعرض المصاحب للحفل والخاص بمشاريع الطلبة الموهوبين, وكرم ممثلي الجهات المشاركة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين والطلبة الموهوبين المشاركين في البرنامج وتسليمهم شهادات تقدير وهدايا قيمة.// انتهى //17:17ت م0088