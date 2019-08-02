الدمام 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واساختتمت أمس، فعاليات برنامج "موهبة الإثراء الصيفي 2019م"، الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ضمن البرامج المحلية التي أطلقتها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، واستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بمشاركة 148 طالبا من تعليم الشرقية.وأشاد مساعد مدير عام التعليم للخدمات المساندة سعيد بن عبدالله الزهراني، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بمؤسسة "موهبة" لاهتمامها بالموهوبين، مؤكداً أهمية هذه الثروة الوطنية التي يتوجب على الجميع تنميتها ورعايتها ودعمها ومساندتها بكل الوسائل وشتى السبل، منوهاً بدور وزارة التعليم التي أولت الرعاية والاهتمام للموهبة والموهوبين.من جانبه، نوه رئيس البرنامج إبراهيم بن محمد الشمراني، بدور أولياء الأمور وأسر الموهوبين وتفاعلهم وحرصهم واهتمامهم وتفاعل الطلاب وانضباطهم واندماجهم من أول يوم في فعاليات البرنامج ومدى الشغف والحرص الذي تمتع به الموهوبون أثناء الدورة، مؤكدًا أن رعاية الموهوبين والمتفوقين وتقديرهم بما يتلاءم وقدراتهم ضرورة حتمية واستراتيجية مهمة من استراتيجيات التنشئة في مجتمعنا.عقب ذلك قُدم عرضا مرئيا لفعاليات وأنشطة نوعية مختلفة لجميع مسارات البرنامج ووحداته, كما شاهد الحضور الممارسة الفعلية والتطبيقية للأنشطة والتجارب لأبنائهم في قاعات التدريب وفي المعامل والمختبرات وفي الزيارات العلمية الخارجية ومشاهد من الأنشطة الرياضية والترفيهية, وتضمن تقريرًا عن تغطية البرنامج إعلاميا في الصحف والمجلات.بعدها ألقى مدير إذاعة الدمام صالح العجرفي كلمة نيابة عن آباء الطلاب الموهوبين شكر فيها أولياء الأمور والقائمين على البرنامج والجهة المنفذة له.وفي ختام الحفل جرى تكريم مقدمي البرنامج والطلاب المشاركين فيه والفريق التنفيذي والداعمين والرعاة.// انتهى //17:19ت م0089