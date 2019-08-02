نيويورك 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واساستقبل معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي مساء أمس، المندوب الدائم لجمهورية سنغافوره لدى الأمم المتحدة السفير برهان غفور، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافوره، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية.// انتهى //17:35ت م0093