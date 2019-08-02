جدة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسانطلقت بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ اليوم الجولة الثالثة والختامية لبطولة المملكة للدبابات البحرية, التي تأتي بدعم من الهيئة العامة للرياضة وتحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وذلك ضمن فعاليات موسم صيف "عالم تركوازي".وشهدت البطولة مشاركة 30 متسابقاً للكشف عن هوية أبطال المملكة في فئات المنافسة التي تشمل فئة وقوف للناشئين أقل من 18سنة , وفئة وقوف مفتوحة للمحترفين, وفئة جلوس محترفين، وأخيراً فئة جلوس (1100).وأكد المدير التنفيذي الأول لعمليات الترفيه والتجزئة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية محمد بلوط، أن حرص الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص على إقامة هذه الفعاليات الرياضية المحلية والدولية في المدينة الاقتصادية لخير دليل على الإمكانيات والمرافق العالمية التي تحويها المدينة، مقدماً شكره لجميع القطاعات المشاركة في هذا التجمع الرياضي.من جهته, أشار رئيس اللجنة الفنية لرياضة المحركات بالاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الكابتن نعيم الكديوي, إلى المرافق والإمكانيات التي تتمتع بها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قد سهلت ودعمت جهود ومساعي الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص في سبيل تنويع الأنشطة الرياضية وتعزيز مكانة المملكة على المستوى المحلي والدولي.يُذكر أن تصميم فعاليات ومهرجان "عالم تركوازي" كمصدر للإلهام وترجمة تفاعلية لهوية المدينة الاقتصادية الجديدة "عالم ثاني"، يوفر تجربة استثنائية تسهم في تحقيق الرفاهية لكل أفراد العائلة لقضاء أجمل الأوقات بإطلالة تركوازية خلابة ومباشرة على شاطئ البحر الأحمر، تتضمن عروض وفعاليات ترفيهية مختلفة على ممشى الشاطئ، والأنشطة البحرية التابعة لشاطئ "يام"، ونادي اليخوت والرياضات البحرية "البيلسان مارينا"، كذلك الألعاب المائية العائمة "أكوا فن"، وصالة السينما رباعية الأبعاد "كي-ماكس" وحلبة جمان كارتنج وغيرها.// انتهى //18:00ت م0099