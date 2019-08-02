سكاكا 1 ذو الحجة 1440هـ الموافق 2 اغسطس 2019 م واساختتمت فعاليات الأسبوع الرياضي النسائي الأول بالجوف أمس, الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالجوف.وأكدت مشرفة البرنامج عفاف الشمري أن الأسبوع الرياضي له أهمية في نشر ثقافة النشاط الرياضي لدى النساء ، مشيرة إلى قرب موعد البرنامج الثاني بموافقة من الهيئة العامة للرياضة بعد اعتمادها نجاح هذا البرنامج.وشهد الاختتام فعاليات مسرح الطفل وجوائز مقدمة من سجون منطقة الجوف ومشاركة فرق الاستعراض للأطفال وفعاليات رياضية للأطفال، كما وزعت الأمانة لليوم الرابع الهدايا للجمهور وأجهزة ذكية.وفي الختام قدمت هيئة الرياضة ممثلة بمشرفة الأسبوع عفاف الشمري دروع وشهادات شكر لجميع الجهات المشاركة والداعمة، مقدمة شكرها لحرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله على رعايتها لهذا الأسبوع الحافل بالعديد من المناشط الرياضية والثقافية والمميز الذي يقام لأول مرة بالمنطقة على أرض نادي العروبة.// انتهى //18:00ت م0100