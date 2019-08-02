مكة المكرمة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسرشحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة أكثر من 800 داعية ومترجم، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الحج لهذا العام 1440هـ.وعقدت الأمانة اجتماعات متتالية منذ بداية العام الحالي وبمتابعة مباشرة ومستمرة من معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، لترشيح أصحاب الفضيلة الدعاة واختيار الكفاءات المتميزة لتنفيذ خطة الوزارة، وتحديد مواقع لمراكز التوعية الإسلامية الفرعية بمكة المكرمة وتجهيزها بما يلزم لمباشرة عمل الدعاة فيها، حيث سيبلغ عدد المراكز في مكة المكرمة 9 مراكز، بالإضافة إلى المواقع المخصصة للتوعية الإسلامية في المشاعر المقدسة "منى ومزدلفة وعرفات".واعتمد معالي الوزير تطوير الهاتف المجاني الذي سيتم إطلاقه بنسخته الجديدة في هذا العام، وزيادة عدد الخطوط الهاتفية إلى ما يزيد عن (140) خطًا هاتفيًا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، و تجهيز المواقع بكبائن الرد على لهاتف المجاني، وتشغيلها على مدار الساعة خلال فترة الحج.و نسقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع وزارة الحج لتوجيه عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة للتوجيه والإرشاد مع حملات حجاج الداخل وإلقاء الدروس والمحاضرات خلال رحلة الحج والتواجد المستمر في مقر سكن الحجاج ، وذلك من منطلق التعاون بين القطاعات لتقديم خدامات متميزة لوفد الرحمن.وتحرص الأمانة على المواقع التي يكثر فيها تواجد الحجاج كالمنطقة المركزية حول المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث تقيم برنامج دعوي إرشادي في مصليات الأبراج بالمنطقة المركزية، بالإضافة لتنسيق محاضرات ودروس وكلمات في عدد من المساجد والجوامع داخل مكة المكرمة، والتنسيق مع جميع فروع الوزارة في جميع المناطق الحدودية والموانئ والمطارات لتكليف الدعاة للعمل في تلك المواقع، بالإضافة إلى المواقيت المكانية التي يجب على الحجاج المرور بها لبدء مناسكهم والإشراف على العمل الدعوي ورفع التقارير اليومية بجميع المناشط المنفذة وتشغيل المترجمين في جميع المواقع التي تخدمها الأمانة.// انتهى //18:18ت م0101