الأحساء 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسحددت جمعية البر بمحافظة الأحساء الأسعار الموحدة لمشروع الأضاحي في نسخته الثالثة بما يتناسب مع امكانيات المضحين نظرًا لتفاوت الأسعار التي تشهدها أسواق المواشي في مثل هذه الأوقات من كل عام، مبينة أن سعر الخروف النعيمي البلدي بلغ 1350 ريال، والخروف السواكني 850 ريال، فيما بلغ سعر الخروف البربري 600 ريال، ومن المتوقع أن يشهد موسم هذا العام زيادة في أعداد الأضاحي عن العام الماضي التي بلغت قرابة 4 آلاف أضحية.ونوه مدير الشراكات والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف، بدور الجمعية وتكاتفها مع أفراد المجتمع ومد جسور التواصل بين الجميع وحرصها على أحياء شعرية الأضحية وفق الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الجمعية بدأت في استقبال المضحين في مكتب خدمات المتبرعين بشارع الجامعة بالهفوف، كما تستقبل المراكز التابعة لها الراغبين في أداء سنة الأضحية خلال أوقات الدوام الرسمي للمركز، لافتًا الانتباه إلى أنه بإمكان المضحي شراء أضحيته إلكترونيًا عن طريق متجر البر (https://store.ahsaber.org/).وأكد البوسيف حرص الجمعية على تقديم خدمة مميزة للمضحي تبدأ من استقباله في مراكز الجمعية ومكاتبها ومكتب خدمات المتبرعين وإيضاح كل ما يتعلق بالأضحية من ذبح وتوزيع على الأسر الفقيرة والمتعففة، وإعطاء المتبرع جزءًا من الأضحية في حال رغبته، علمًا أن الجمعية تحرص على ترقيم الأضاحي قبل ذبحها وتوزيعها بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، ووفرت السيارات المبردة لحفظ اللحوم بعد الذبح وأثناء التوزيع.من جهة أخرى أكد مدير إدارة المستفيدين بالجمعية عبدالمنعم الحسين أن الجمعية ومراكزها تشهد إقبالًا كبيرًا من المضحين نظير الثقة التي تحظى بها الجمعية في اختيار الأضاحي منذ سنوات طويلة, حيث بلغ عدد الأضاحي التي جرى ذبحها عن طريق الجمعية للعام الماضي 3541 أضحية وبنسبة 9% زيادة عن العام الذي قبلة، لافتًا الانتباه إلى أن الجمعية ومن خلال فريق عمل مميز ومتمرس توفر على المضحي عناء البحث عن الأضاحي المجزية وشرائها وذبحها وتوزيعها على المحتاجين.وأشار الحسين إلى أنه جرى الاتفاق مع موردي المواشي على توحيد أسعار الأضاحي وذلك من منطلق حرص الجمعية على تأمين السعر أمام المضحين وتقديم خدمة مميزة لهم، فيما نسقت الجمعية مع عدد من الأطباء البيطريين بالتعاون مع أمانة الأحساء وجامعة الملك فيصل للتأكد من سلامة لحوم الأضاحي قبل وبعد ذبحها وتفحصها قبل توزيعها على المحتاجين، وتأمين أكبر قدر من العاملين والجزارين بالتعاون مع إدارة المسالخ بأمانة الأحساء لإنهاء الكميات الخاصة بالجمعية في وقت مبكر من يوم عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن فريق العمل بالمشروع سيقوم بإشعار المضحين بوقت التحلل عن طريق رسائل الجوال النصية فور ذبح الأضحية.من جانب آخر، أوضح مدير مركز الصالحية التابع لجمعية البر بالأحساء عبدالله المهيني، أن عدد المستفيدين من مشروع صدقة اللحوم بلغ 68 أسرة، عادًا المشروع أحد المشاريع التي يعمل عليها المركز لتوفير احتياجات الأسر المستفيدة من اللحوم الطازجة بشكل دوري.وأشار إلى أن المركز يستقبل أهل البر والإحسان الراغبين في أداء صدقاتهم من أجل إيصالها عن مستحقيها نيابة عنهم, حيث يقوم المركز ومن خلال عدد من المتطوعين بتوزيع اللحوم عبر برادات خاصة لضمان جودة اللحوم وعدم تلفها أثناء عملية التوزيع، مقدمًا شكره للمتبرعين والمتبرعات من أهل الخير في هذا الوطن المعطاء على ما يقدمونه من دعم ومساندة للمركز، سائلًا المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.// انتهى //18:47ت م0107