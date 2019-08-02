جيزان 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسأبرمت الإدارة العام للتعليم بمنطقة جازان أمس, عقد شراكة مع جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي" ، وذلك بمقر الإدارة بمدينة جيزان.وأعرب مدير عام تعليم جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري عن سعادته بانضمام جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي ضمن شركاء الدعم والمساندة لتعليم جازان ، مؤكداً أن الإدارة تسعى لتقديم أفضل الخدمات والدعم لمنسوبيها ، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستخدم أبناء الشهداء وتوفر لهم فرص وظيفية.ونصت الشراكة التي وقعها مدير عام تعليم جازان ومدير الجمعية ناصر بن عبده مريع على تقديم خدمات متنوعة وتعاون مشترك بين الطرفين تشمل تقديم دورات تدريبية وتأهيل لسوق العمل لأبناء وبنات الشهداء منتهية بالتوظيف برعاية ودعم مؤسسة الراجحي الخيرية.// انتهى //18:47ت م0108