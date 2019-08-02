العارضة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واستنفذ جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة مشروع الأضاحي لدعم مستفيدي الجمعية لشراء الأضاحي, حيث بلغ السعر المحدد للخروف 900 ريال بما يتناسب مع مقدرة المضحين على شراء الأضحية نظرًا لتفاوت الأسعار التي تشهدها أسواق المواشي في مثل هذه الأوقات من كل عام وبما يعزز دور الجمعية في التكاتف مع أفراد المجتمع ومد جسور التواصل بين الجميع وحرصها كذلك على أحياء شعيرة الأضحية وفق الشريعة الإسلامية.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية طالع بن مغدر الجابري أن المشروع يستهدف 100 أسرة من المحتاجين بالجمعية ، وذلك وفق النهج الذي تسير عليه الجمعية وأداء دورها الاجتماعي تجاه الأسر وبخاصة أثناء أيام عيد الأضحى المبارك ، مؤكداً حرص الجمعية على أداء رسالتها تجاه المستفيدين، داعيًا إلى دعم المشروع من الموسرين وأهل الخير .// انتهى //18:49ت م0109