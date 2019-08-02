مأرب 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم السلال الغذائية لشهر يوليو 2019م لأسر 420 يتيمًا ويتيمة من أيتام محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي، ضمن برنامج لست وحدك لحماية أسر الأيتام في اليمن.ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.// انتهى //19:23ت م0116