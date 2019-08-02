أبوعريش 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واساُختتمت مساء أمس, فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج المتخصص لتأهيل وتوظيف 50 يتيمًا ويتيمة، الذي تنفذه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبو عريش.وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي أن البرنامج جاء ضمن اتفاقية التعاون بين اللجنة ومؤسسة الراجحي الإنسانية، ومؤسسة الشيخ فهد العويضة، والكلية التقنية بجازان، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف "، ومؤسسة إخاء لرعاية الأيتام بجازان.وبين أن المرحلة الأولى من البرنامج التي انطلقت منتصف شوال الماضي شملت العديد من الدورات التدريبية في الإرشاد المهني والتأهيل لسوق العمل والمهارات الشخصية والسكرتارية والأعمال المكتبية والحاسب الآلي وسرعة الطباعة بهدف إعداد الأيتام وتأهيلهم لسوق العمل والبحث عن فرص عمل مناسبة لهم.وأشار الراجحي إلى أن 30 شابًا استفادوا من الدورات التدريبية للبرنامج في مرحلته الأولى، التي ساعدت المتدربين على اكتشاف قدراتهم الشخصية ومهاراتهم واهتماماتهم وكيفية اكتشاف الخيارات المهنية في سوق العمل واختيار المجالات المهنية المناسبة ومن ثَمّ تهيئتهم بدورات تدريبية تمهيدًا لالتحاقهم بسوق العمل.وتضمن اليوم الختامي للبرنامج عرضًا لمدير بنك التنمية الاجتماعية بجازان سعود البقمي لبرامج البنك وخدماته المالية وغير المالية وفرص التمويل المتاحة للشباب ، فيما جرى تسليم شهادات الدورات للشباب المتدربين بحضور مدير مؤسسة إخاء محمد الحربي.يُشار إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج تتضمن تدريب 25 يتيمة ، حيث انطلقت أمس الأول بدورة عن الإرشاد المهني والتأهيل النفسي لسوق العمل بمشاركة صندوق تنمية الموارد البشرية بقاعة التدريب النسائية باللجنة.// انتهى //19:24ت م0118