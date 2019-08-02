بر الياس 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ عدة أنشطة ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس بمحافظة البقاع اللبنانية خلال الأسبوع الماضي.وجرى اختيار وشراء المواد الغذائية والاحتياجات المنزلية والشخصية، و نقل عدة مرضى إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات لبعض الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري، والتنسيق مع الهيئة الطبية الدولية لعمل دورات توعوية طبية ، والتنسيق مع جمعية النجدة الاجتماعية لإعطاء جلسة مع الأخصائية النفسية، والاستجابة لإزالة مخلفات حريق اندلع في أحد المنازل بالبلدة وترميمه.// انتهى //19:34ت م0120