عمان 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسأطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن ورشة العمل التحضيرية لإعداد خطة المنعة والحماية الأردنية لأزمة اللاجئين السوريين في فندق الموفنبيك بعمان، شارك فيها مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان وبحضور عدد من المنظمات الدولية والمنظمات المحلية و رؤساء مجالس المحافظات الأردنية.وأكد الدكتور السمحان خلال الورشة على الدور الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في المجال الإنساني والإغاثي على مستوى العالم والمنطقة وذلك من خلال الذراع الإنساني للمملكة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, مؤكدًا في الوقت نفسه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تقديم الدعم الإغاثي للمحتاجين أينما وجدوا، مستعرضًا ما قدمته المملكة في الأزمة السورية بالإضافة لما قدم للمجتمع المضيف والذي تجاوز بمجمله الـ (3 مليارات و 163مليون ) دولار وفقًا لمنصة المساعدات السعودية.وأشاد السمحان بالجهود التي تقدمها الحكومة الأردنية في دعم اللاجئين السوريين من خلال تذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجه المنظمات الإنسانية العاملة في الميدان.و جرى خلال هذه الورشة التعريف بالهيكلة الجديدة لخطة المنعة والحماية الأردنية واستعراض العروض التقديمية للخطة.كما جرى التطرق لبعض المفاهيم لمكون المنعة والذي يغطي احتياجات البنية التحتية وأعمال البناء والانشاء والتوسعة والصيانة والأجهزة والمعدات، وإبراز لمحة عامة عن القطاعات المعنية بهذه الخطة ومنها قطاع التعليم والصحة و المياه والصرف الصحي وقطاع الخدمات البلدية وقطاع التمكين الاقتصادي و المجتمعي.// انتهى //19:38ت م0122