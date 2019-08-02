عمّان 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق في محافظة صعدة اليمنية، والهجومين على مركز للشرطة خلال عرض عسكري في عدن أودى بحياة أكثر من 40 شخصًا وجرح العشرات.وعبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، عن خالص التعازي وصادق المواساة بالضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً ضرورة التوصل لحل سياسي يعد الأمن والاستقرار لليمن وفق قرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتمدة.// انتهى //19:50ت م0124