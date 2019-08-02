طرابلس 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسأنقذ حرس السواحل الليبي 75 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي شمال جزيرة فروة الليبية.وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية، في بيان اليوم، أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من جنسيات مختلفة، بينهم3 نساء، مضيفًا أنه تم نقل المهاجرين إلى ميناء مصفاة الزاوية، وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية وتسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الزاوية.// انتهى //21:29ت م0133