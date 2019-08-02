عام / إنقاذ 75 مهاجرًا غير شرعي قرب جزيرة فروة الليبية
الجمعة 1440/12/1 هـ الموافق 2019/08/02 م واس
طرابلس 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس
أنقذ حرس السواحل الليبي 75 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي شمال جزيرة فروة الليبية.
وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية، في بيان اليوم، أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من جنسيات مختلفة، بينهم
3 نساء، مضيفًا أنه تم نقل المهاجرين إلى ميناء مصفاة الزاوية، وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية وتسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الزاوية.
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21:29ت م
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