اقتصادي / عبور81 سفينة قناة السويس في الاتجاهين
الجمعة 1440/12/1 هـ الموافق 2019/08/02 م واس
القاهرة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس
سجّلت حركة الملاحة بقناة السويس اليوم رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة على مدار تاريخها، بعبور 81 سفينة وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة في يوم واحد بأعلى حمولة يومية بلغت ٦ ملايين و١٠٠ ألف طن.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة الفريق مهاب مميش، في بيان أن قافلة الشمال ضمت 43 سفينة بحمولات ٣ ملايين و١٤ ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 38 سفينة بإجمالي حمولات 2 مليون و٩٥ ألف طن تقريبًا.
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21:39ت م
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