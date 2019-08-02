القاهرة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسسجّلت حركة الملاحة بقناة السويس اليوم رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة على مدار تاريخها، بعبور 81 سفينة وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة في يوم واحد بأعلى حمولة يومية بلغت ٦ ملايين و١٠٠ ألف طن.وأوضح رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة الفريق مهاب مميش، في بيان أن قافلة الشمال ضمت 43 سفينة بحمولات ٣ ملايين و١٤ ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 38 سفينة بإجمالي حمولات 2 مليون و٩٥ ألف طن تقريبًا.//انتهى//21:39ت م0134