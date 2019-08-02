الطائف 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسأقام نادي الفروسية اليوم حفل سباقه الـ 15 لموسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1440 هـ، على هدية مساهمة جوائز نقدية، وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية بحضور جمهور غفير من محبي رياضة الفروسية الاصيلة .وتكون حفل سباق الخيل الخامس عشر على هدية ومساهمة جوائز نقدية من سبعة أشواط موزعة على النحو التالي: الشوط الأول الجزء الاول إنتاج السعودية للخيل الأفراس التي لم تربح إنتاج سنتين ومسافته 1200 متراً ومقدار جائزته 40 ألف ريال.المركز الأول لعيون مرام لسعد بن عطالله القحطاني ونال المركز الثاني ريم المملكة لأبناء فلاح بن مسلم أبواثنين وحل في المركز الثالث عواصيف لعبدالله علي بن نصيب وحاز المركز الرابع ترجمانه لحمزه نصيب الأخضر وحقق المركز الخامس مشغله لذعار جديع العنزي .وجاءت نتائج الجزء الثاني كما يلي : المركز الأول لعيون فوز لاسطبل الخليبيص وحاز المركز الثاني فهيده لعبدالله سعيد المداح وحل في المركز الثالث غلا صيته لمحمد عبدالرحمن العماج، وحقق المركز الرابع أرشوف لحمد محمد المطوع وجاء في المركز الخامس متوفرة لنزار انور ابو الجدايل.وفي الشوط الثاني إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 80 ألف ريال، على النحو التالي : المركز الأول مهيوف لمحمد ابراهيم المطوع وحل في المركز الثاني الصكصاك لاسطبل الإشرفية وحاز المركز الثالث شوزن لناصر عبدالعزيز الغشيان وحقق المركز الرابع هاكوب لسلطان عبدالرحمن العماج وحل في المركز الخامس حشوم لأبناء مشعل سرور الزايدي.والشوط الثالث للخيالة السعوديين المتدربين من 1 ــ 2 فوز إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 90 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي المركز الأول انترلاكن لبندر فيحان الحارثي وحل في المركز الثاني ربيع بلادي لأبناء محمد بن عايش الطيار ونال المركز الثالث مشاغبه لعبدالله ابراهيم الخشان وحقق في المركز الرابع استكنان لاسطبل الاصايل وجاء في المركز الخامس ثواني لمتعب حمد ال رشيد.أما الشوط الرابع على هدية نادي الفروسية جميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 120 ألف ريال وجاءت نتائجه كما يلي : المركز الأول المصقر لبندر فيحان الحارثي ونال المركز الثاني شداوه لأبناء سالم علي آل علي وحاز المركز الثالث سيف البيان لماجد مهل البفمي ونال المركز الرابع جوخه لسعود عبدالله الفراج ونال المركز الخامس شعام لأبناء مساعد سالم العطر.وفي الشوط الخامس للأفراس المستورد ثلاث سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته 100 ألف ريال وجاءت نتائجه كما يلي : المركز الأول صايد هيل لسلمان فيحان المنديل ونال المركز الثاني أمازيق مبشيل لاسطبل البيرقوحل في المركز الثالث كلاود لام لسلمان فيحان المنديل وحل في المركز الرابع نثانيا بريطانيا لرفاعي صنت الغريبان وجاء في المركز الخامس تشيك يور بوكت لاسطبل البيرق.والشوط السادس إنتاج السعودية وربحت من 1 ـــ 2 فوز أربع سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته المالية 90 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي المركز الاول باريس لشرف محمد الحريري ونال المركز الثاني رمحان لسمو الامير محمد بن فيصل بن محمد ال سعود وحل في المركز الثالث لعيون وليد لسلطان عبدالرحمن العماج وحقق المركز الرابع عناية الودود لطارق محمد عناية ونال المركز الخامس يثبت لعبدالمحسن الطخيم.والشوط السابع والأخير على مساهمة نادي الفروسية لجميع الدرجات فرس إنتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته المالية 100 ألف ريال، وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول شقراء نوف لناصر سعد الدوسري ونال المركز الثاني عازفه لتركي رشيد السليمان وحاز المركز الثالث مستجارة لعبدالإله محمد العساكر ونال المركز الرابع تهلي لتركي محمد السبيعي وجاء في المركز الخامس تلوح المخايل لأبناء الشريف شاكر بن هزاع العبدلي.// انتهى //21:44ت م0136