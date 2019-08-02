الرياض 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة العزاء والمواساة لأسرة الشبيلي في وفاة والدهم الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي - رحمه الله - وذلك في زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء .وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .من جهته أعربت أسرة الشبيلي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته, داعين الله أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .// انتهى //21:45ت م0137