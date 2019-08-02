عام / أمير منطقة الرياض بالنيابة يقدم العزاء في وفاة الشبيلي - رحمه الله -
الجمعة 1440/12/1 هـ الموافق 2019/08/02 م واس
الرياض 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة العزاء والمواساة لأسرة الشبيلي في وفاة والدهم الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي - رحمه الله - وذلك في زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء .
وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .
من جهته أعربت أسرة الشبيلي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته, داعين الله أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .
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21:45ت م
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