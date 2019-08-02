طرابلس 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسجدد الاتحاد الأوروبي دعوته اليوم جميع الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بوقف إطلاق والنار والعودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.ورحبت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان صادر باسم الاتحاد باقتراح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لهدنة عيد الأضحى كخطوة مهمة في هذا الاتجاه نحو تحقيق السلام في ليبيا.وأشارت موغيريني إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يؤكدون مجددًا على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا.// انتهى //22:03ت م0139