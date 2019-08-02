تبوك 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسكرم مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي أمس عددًا من منسوبي الشؤون الصحية بالمنطقة، نظير الجهود التي قاموا بها لدعم برامج الإدارة الصحية، والمتمثلة في إجراء الفحوصات الطبية لجميع السجناء تفعيلاً لإجراءات الطب الوقائي، وفى إطار التنسيق الدائم بين سجون تبوك والشؤون الصحية بالمنطقة.وأشاد العتيبي بجهود القائمين على البرنامج، مؤكدا أنه تم فحص جميع السجناء طبيًا وإكلينيكيًا ومخبريًا للتأكد من خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية والمستوطنة تحسبا لخطورة العدوى اثناء مخالطتهم لبعضهم داخل العنابر وجميعهم والله الحمد حسب الإجراءات الطبية التي تم إتباعها يتمتعون بصحة جيدة .وقال : إن إدارة السجون تولي الجانب الوقائي والعلاج الثانوي المتخصص أهمية كبرى حيث تقدم لنزلائها الرعاية الصحية الكاملة بالتعاون مع وزارة الصحة بدءً من الفحوصات وحتى العلاج ومتابعة حالاتهم الصحية وإحالتهم إذا لزم الأمر لمستشفيات المنطقة مباشرة .وقدم العميد سلمان بن محمد العتيبي لجميع من تعاونوا على إنجاح البرنامج الشكر والتقدير.ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية سجون المنطقة الهادفة إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون وخاصة الرعاية الصحية .// انتهى //22:12ت م0141