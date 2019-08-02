الرياض 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسترأس رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص اليوم اجتماع مجلس الإدارة للاتحاد العربي للعبة وذلك على هامش البطولة العربية الرابعة للناشئين والشباب وتحت 21 عام التي تستضيفها الجمهورية التونسية وتنطلق غدًا السبت بمشاركة عشر دول عربية هي السعودية وتونس واليمن والإمارات والعراق وليبيا ومصر وسوريا والمغرب والجزائر بواقع 194 لاعبًا من الجنسين .ورفع القناص في بداية الاجتماع تعازي مجلس الإدارة للشعب التونسي في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي كما أثنى على الترحيب والتسهيلات التي وفرتها تونس لإنجاح البطولة بمتابعة من الاتحاد التونسي للكاراتيه .واستعرض خلال الاجتماع رئيس لجنة المسابقات مصطفى الفاعوري ورئيس لجنة الحكام عماد السرسي الاستعدادات الفنية للبطولة والدورات المقدمة للحكام وإداريي الأندية .ووافق المجلس على طلب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو الاتحاد الدولي سليمان قاي بإشراك أربعة أندية أفريقية في البطولة العربية للأندية القادمة في إجراء يعزز من تنامي الاحتكاك والخبرات بين القارات .واعتمد المجلس محضر الاجتماع السابق واستعرض استعدادات تونس لانطلاقة البطولة بحضور رئيس اتحاد الكاراتيه التونسي حسن القربي الذي أكد أن جميع الاستعدادات جاهزة .وناقش المجلس أجندة المسابقات لعام 2020م حيث تقدمت تونس لاستضافة البطولة العربية للأندية القادمة .وقرر المجلس دعوة جميع الاتحادات لتقديم طلبات الاستضافة للبطولات القادمة التي تسبق انطلاقة اولمبياد طوكيو 2020 وطلبت تونس استضافة البطولة العربية القادمة للأندية كما طلبت مصر تنظيم البطولة العربية القادمة للمنتخبات .وقدم الدكتور القناص شكره وتقديره للاتحاد التونسي للعبة على اهتمامه وجهوده وعلى التسهيلات التي تم تقديمها من جميع الجوانب مرحباً بجميع الدول المشاركة ومتمنيا التوفيق والنجاح للجميع .// انتهى //22:14ت م0142