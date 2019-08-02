الدمام 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسأقامت مدارس الحصان النموذجية للبنات بالدمام مساء أمس الحفل الختامي لبرنامج إثراء الصيفي موهبة 2019، التابع لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بالمنطقة الشرقية فاطمة الفهيد ومديرة إدارة الإشراف التربوي هيفاء بن خميس أمل الغامدي .وجسّد الحفل الدعم والتحفيز لمواهب الطالبات من جميع أعضاء البرنامج طيلة أيام البرنامج احتضاناً وحرصاً على تنمية قدرات الطالبات الموهوبات حيث أن الموهبة لن تنمو ولن تكبر أن لم يتم سقايتها بالرعاية والإهتمام .واستعرضت خلال الحفل إنجازات الموهوبات التي أنجز ها الطالبات في البرنامج.وتم عرض مواهب المتأهلات للمرحلة النهائية من مسابقة إثراء 2019 كما تم تكريم المسار الفائز بكأس موهبة 2019 لكرة السلة, إضافةً إلى عرض مخرجات البرنامج الإرشادي ألباب والتكريم الختامي لبرنامج ألباب.بعدها تجولت الفهيد والحضور في المعرض الختامي للمشاريع والإنجازات الخاصة بالمسارات العلمية واطلعت على الأفكار والإنجازات المبتكرة للطالبات الموهوبات، منوهة بالدعم الشامل الذي قُدم لهم من فريق البرنامج والخطة الإستيراتيجية الناجحه والتي شملت جميع الجوانب العقلية والنفسية والأمنية للموهوبات وأعضاء هذا البرنامج .وفي الختام تم تكريم فريق موهبة 2019 على الجهود التي قدموها طيلة أيام البرنامج.// انتهى //22:18ت م0143