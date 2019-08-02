كربلاء 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واستغلب المنتخب العراقي على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن بطولة غرب آسيا لكرة القدم ضمن المجموعة الأولى التي تقام مبارياتها في كربلاء.ويعد الفوز الثاني على التوالي لمنتخب العراق بعد الأول على لبنان 1-0 في افتتاح البطولة، ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بينما توقف رصيد المنتخب الفلسطيني عند 3 نقاط بفوزه الافتتاحي على اليمن 1-0.// انتهى //22:23ت م0145