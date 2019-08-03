منى 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسانطلقت صباح اليوم المرحلة الأولى من مهام المركز التطوعي للهيئة العامة للرياضة بمنى.وبدأت الفرق المشاركة مهامها في جمع المعلومات الميدانية ومراجعة أرقام القطع وتحديد المربعات والمناطق المختلفة وتحديث جميع المعلومات المتعقلة بها ، وتستمر هذه المرحلة المهمة حتى مساء اليوم السابع من شهر ذي الحجة تمهيداً لإصدار الدليل الارشادي الموحد لمشعر منى ، وأحدث الخرائط الخاصة عن المشعر والشرائح الخاصة بها ، وتعريف المشاركين في المركز على المعالم ، وتعريفهم على الوصول إلى المواقع بيسر وسهولة.وينفذ المشاركون أعمال المسح على فترتين يومياً تبدأ الأولى بعد صلاة الفجر مباشرة وحتى التاسعة صباحاً ، والفترة الثانية من بعد صلاة العصر مباشرة وحتى السابعة مساءً ُيجمع خلالها البيانات اللازمة وفق كراسة المسح المعد مسبقاً لهذا الغرض ثم تسليمها للجنة المسح ليتم معالجتها عبر أخصائي المسح.ورحب مدير المركز التطوعي للهيئة العامة للرياضة بمنى صالح الهزاع بالمشاركين ، مثمناً ما يقدمه شباب المركز من جهود من أجل تقديم الخدمة لضيوف بيت الله الحرام وإعانتهم على أداء نسكهم بيسر وسهولة ، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المركز يحظى بدعم واهتمام ومتابعة المسؤولين بالهيئة العامة الرياضة ، مؤكداً أن برنامج المركز يسير وفق ما خطط له.//انتهى //01:04ت م0150