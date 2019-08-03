عنيزة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسأعلنت إدارة تعليم عنيزة أمس ، عن افتتاح ثمان مدارس للطفولة المبكرة وأربع رياض أطفال جديدة لترتفع قدرتها الاستيعابية وتتناسب مع حجم الطلب على خدماتها التعليمية.وتتميز مدارس الطفولة المبكرة بسهولة انضمام الأطفال من البنين والبنات في سن مبكرة حيث يتم قبول الأطفال من سن أربع سنوات ويستمر الدارسون فيها حتى سن تسع سنوات متمين بذلك مرحلة رياض الأطفال والتمهيدي والصفوف الأولية من المرحلة الابتدائية.وأشار مدير التعليم بمحافظة عنيزة محمد بن سليمان الفريح إلى ارتفاع نسبة التجهيز في مدارس الطفولة المبكرة حيث انتهت عمليات تعديل المرافق في البيئة المدرسية بما يناسب احتياجات الطلبة والخطط التنفيذية الوزارية ويساهم في رفع جودة اليوم الدراسي في مدارس الطفولة المبكرة .// انتهى //01:50ت م0153