واشنطن 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن على الصين أن تفعل الكثير من أجل إحداث تحول في مسار مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنه يمكنه زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية إضافية.وأضاف خلال تصريحه للصحفيين في البيت الأبيض " يجب على الولايات المتحدة أن يكون لديها اتفاق تجاري أفضل مع الصين وليس فقط اتفاقًا متكافئًا".// انتهى //04:22ت م0157